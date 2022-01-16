«Лион» одержал победу над «Труа» с минимальным счётом
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Сегодня, 16 января, на стадионе « Стад де л'Об» в Труа в рамках матча 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Труа» принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче на 33-й минуте забил Мусса Дембеле. Нападающий «Лиона» реализовал пенальти.
Победа позволила команде Петера Боша набрать 28 очков в 20 матчах чемпионата Франции и подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы соревнований. «Труа» после поражения продолжает оставаться на 17-й позиции французской Лиги 1 с 17 набранными очками.
В следующем туре «Лион» дома встретится «Сент-Этьеном». Матч состоится 21 января в 23:00 мск. «Труа» отправится на выезд к «Монпелье». Встреча между командами запланирована на 19 января (21:00 мск).
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