Сборную Польши может возглавить Навалка. Шевченко решил повременить с выбором команды

Бывший главный тренер сборной Польши Адам Навалка может вновь возглавить команду. Он является основным кандидатом на эту должность, утверждает Sport.pl.

По информации издания, Польский футбольный союз объявит имя нового главного тренера не позже 17 января. Украинец Андрей Шевченко, которого ранее называли одним из претендентов на работу, решил повременить с выбором новой команды, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

15 января Шевченко был уволен из «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Андрей возглавил «грифонов» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года.

Навалка возглавлял сборную Польши с 2013 по 2018 год, под его руководством команда дошла до 1/4 финала Евро-2016 и играла на ЧМ-2018.

24 марта полякам предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.