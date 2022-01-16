Экс-хавбек «Рубина»: мне было всё равно, что мало играл в «Барсе» — я стал миллионером

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в каталонском клубе.
«Когда «Барселона» предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, я не стал раздумывать. Я считал, что мои жена и дети должны жить безбедно после завершения моей карьеры.
Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что я не смогу много играть, но было наплевать, потому что я понимал, что стану миллионером.
Мне хотелось подружиться с большими людьми. Я мог себе позволить любые покупки и тусить ночи напролёт», — цитирует Сонга Daily Mail.
Камерунец выступал за «Барселону» с 2012 по 2016 год. Затем Сонг перешёл в казанский «Рубин», где играл с 2016 по 2018 год.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:
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