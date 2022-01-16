«Нижний Новгород» и Балай расторгли контракт по обоюдному согласию

«Нижний Новгород» и форвард Беким Балай расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

«Мы благодарим Бекима за время, проведённое в ФК «Нижний Новгород». Балай проявил себя как ответственный и трудолюбивый футболист. Успехов тебе, Беким!» — говорится в сообщении.



«Я был рад вернуться в Россию, снова попробовать свои силы в российском чемпионате. У нас хорошая команда, и мы бились в каждом матче. Конечно, и я хотел, чтобы всё сложилось иначе. Выкладывался в каждой игре. Но это футбол… Возможно, пришло время что-то менять. Хочу пожелать удачи ребятам и сохранить ФК «НН» место в Премьер-Лиге. И пусть болельщики всегда поддерживают команду!» — высказался сам футболист.

В этом сезоне Балай провёл 15 матчей в РПЛ и не забивал голов.