«Атлетико» хочет бесплатно подписать защитника сборной Мозамбика

Защитник «Лилля» и сборной Мозамбика Рейнилду Мандава может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает L’Équipe.
По информации источника, «матрасники» уже сделали предложение игроку. Летом нынешнего года у футболиста истекает контракт с «догами», поэтому он сможет присоединиться к мадридскому клубу на правах свободного агента.
Защитник выступает за «Лилль» с 2019 года, куда перешёл из «Белененсеша» за € 3 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мандава составляет € 10 млн.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 футболист сыграл в 15 матчах, в которых получил шесть жёлтых карточек.
Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 января 2022
-
23:03
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
19:58
-
19:39
-
19:28
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:21