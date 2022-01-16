«Атлетико» хочет бесплатно подписать защитника сборной Мозамбика

Защитник «Лилля» и сборной Мозамбика Рейнилду Мандава может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает L’Équipe.



По информации источника, «матрасники» уже сделали предложение игроку. Летом нынешнего года у футболиста истекает контракт с «догами», поэтому он сможет присоединиться к мадридскому клубу на правах свободного агента.



Защитник выступает за «Лилль» с 2019 года, куда перешёл из «Белененсеша» за € 3 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мандава составляет € 10 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 футболист сыграл в 15 матчах, в которых получил шесть жёлтых карточек.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико»:

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