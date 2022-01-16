«Эвертон» обратился к Федерации футбола Бельгии по поводу приглашения Мартинеса

Руководство «Эвертона» ведёт поиски нового главного тренера.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Джейсон Берт, «ириски» обратились к Королевской бельгийской футбольной ассоциации по поводу приглашения наставника сборной Роберто Мартинеса на пост главного тренера «Эвертона». Испанский специалист уже работал в английском клубе с 2013 по 2016 год.
Напомним, сегодня, 16 января, Рафаэль Бенитес, возглавлявший «Эвертон», был отправлен в отставку. 61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года.
После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон»:
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