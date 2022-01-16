Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» считает, что Дембеле заключил предварительный контракт с «МЮ» или «Ювентусом»

«Барселона» считает, что Дембеле заключил предварительный контракт с «МЮ» или «Ювентусом»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался подписывать новый контракт с командой. Если стороны не договорятся, то 24-летний футболист покинет команду свободным агентом в конце сезона. В «Барселоне» считают, что Дембеле уже заключил предварительное соглашение либо с итальянским «Ювентусом», либо с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport.

По сведениям источника, лондонский «Челси» также продолжает вести переговоры с представителями французского игрока, а вот мюнхенская «Бавария», видимо, выбыла из гонки за Дембеле.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

Новость по теме
Усман Дембеле не продлит контракт с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022