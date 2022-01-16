«Барселона» считает, что Дембеле заключил предварительный контракт с «МЮ» или «Ювентусом»
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался подписывать новый контракт с командой. Если стороны не договорятся, то 24-летний футболист покинет команду свободным агентом в конце сезона. В «Барселоне» считают, что Дембеле уже заключил предварительное соглашение либо с итальянским «Ювентусом», либо с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport.
По сведениям источника, лондонский «Челси» также продолжает вести переговоры с представителями французского игрока, а вот мюнхенская «Бавария», видимо, выбыла из гонки за Дембеле.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.
Новость по темеУсман Дембеле не продлит контракт с «Барселоной»
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