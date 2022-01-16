Клопп: играть с «Брентфордом» крайне неудобно. Нужно терпение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:0) в матче АПЛ.

«Скажу честно, играть с «Брентфордом» крайне неудобно. Обычно они играют не так, [как сегодня], но то, как они играют против нас, осложняет задачу.



Нужно терпение. Нельзя терять концентрацию или допускать небрежные ошибки. Нужно сохранять стойкость даже в те моменты, когда трудно найти правильное решение. Нам приходилось переводить мяч с фланга на фланг, играть быстро и так далее. Во втором тайме мы контролировали игру, это хорошо.

Конечно, хорошо, когда все забивают, но парни неплохо справились. Они очень усердно работали, это то, что нужно делать», — цитирует Клоппа BBC.

Гол Фабиньо «Брентфорду»:

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