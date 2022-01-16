Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на домашний матч итальянской Серии А с «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года» в итальянском футболе.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.
Матч «Фиорентина» — «Дженоа» состоится завтра, 17 января. Начало – в 22:45 мск. «Фиорентина» в 20 матчах чемпионата Италии набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Дженоа» (12) — предпоследний.
- 16 января 2022
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