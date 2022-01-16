«Нижний Новгород» объявил первых зимних новичков

«Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с двумя футболистами. Первыми новичками клуба в зимнее трансферное окно стали 19-летний белорусский форвард Александр Шестюк и 29-летний российский полузащитник Павел Карасёв.

Шестюк — воспитанник брестского футбола. Игровую карьеру начинал в Смоленске, затем выступал за «Динамо» (Брест). В 31 матче чемпионата и Кубка Беларуси на счету Александра 5 голов и 3 передачи. Кроме того, он провёл 2 матча в квалификации Лиги конференций УЕФА, забив мяч в ворота «Виктории Пльзень».

Карасёв — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Локомотив-2», «Химик» (Дзержинск), «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Тамбов», БАТЭ (Беларусь). За белорусский клуб провёл 30 матчей, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.