Лучший бомбардир РПЛ Агаларов: больше всего боюсь летать на самолётах, змей и высоты

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о том, чего боится в жизни.



«Больше всего боюсь летать на самолётах, змей и высоты. Каждый раз при тряске в самолёте у меня потеют ладошки», — приводит слова Агаларова пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале.

21-летний Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах турнира форвард башкирской команды забил 13 голов. Контракт Агаларова истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего € в 4 млн.



«Уфа» закончила первую часть чемпионата России на 15-м месте, набрав в 18 матчах 16 очков. В настоящий момент команда Алексея Стукалова готовится к возобновлению сезона в РПЛ в турецком Белеке.