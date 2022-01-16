Рой Кин назвал несколько игроков «Манчестер Юнайтед», которых оставил бы в команде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о футболистах «красных дьяволов».



«Сколько игроков я оставил бы в составе? Не знаю, правда, не знаю. Остался бы Бруну Фернандеш? Да, конечно. С такими игроками, как он и Криштиану Роналду, ситуация кажется не настолько удручающей.



Ещё есть Рафаэль Варан и несколько неплохих молодых футболистов», — цитирует Кина Daily Mail.



«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка после 20 сыгранных туров и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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