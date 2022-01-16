Новичок «Нижнего Новгорода» Шестюк: всегда мечтал играть в Российской Премьер-Лиге
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Новичок «Нижнего Новгорода» белорус Александр Шестюк прокомментировал переход в команду. О трансфере было объявлено сегодня, 16 января.
«Получив приглашение из «Нижнего Новгорода», я согласился, долго не раздумывая. Для меня это, безусловно, серьёзный вызов. Буду усердно работать на тренировках, чтобы добиваться больших побед.
Переход в «Нижний» – это новый этап в моей жизни. Всегда мечтал играть в Российской Премьер-Лиге. Очень рад, что мои мечты начинают сбываться. Приняли меня хорошо, за сегодняшний день успел познакомиться с несколькими ребятами. Впереди много работы на сборах. Есть время для того, чтобы влиться в новый коллектив», — приводит слова Шестюка официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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