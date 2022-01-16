«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик»

Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходил финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал». «Сливочные» одержали победу – 2:0.
На 38-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Лука Модрич, ему ассистировал Родриго. На 52-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды с пенальти.
На 87-й минуте судья Сесар Сото Градо удалил защитника «Реала» Эдера Милитао за игру рукой в своей штрафной площади, после чего поставил 11-метровый в ворота «Королевского клуба». Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.
«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).
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