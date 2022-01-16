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«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик»

«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик»
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) проходил финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал». «Сливочные» одержали победу – 2:0.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник «сливочных» Лука Модрич, ему ассистировал Родриго. На 52-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды с пенальти.

На 87-й минуте судья Сесар Сото Градо удалил защитника «Реала» Эдера Милитао за игру рукой в своей штрафной площади, после чего поставил 11-метровый в ворота «Королевского клуба». Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог переиграть Тибо Куртуа.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Исидро Диас де Мера Эскудерос.

«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).

Суперкубок Испании. Финал
16 января 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Модрич – 38'   0:2 Бензема – 52' (пен)
Удаления: нет / Милитао – 87'
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