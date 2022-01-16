«Реал» в 12-й раз завоевал Суперкубок Испании, у «Барселоны» на один трофей больше

Сегодня, 16 января, мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао.
Данная победа стала 12-й для «Королевского клуба» в турнире. Большее количество Суперкубков только у каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые 13 раз побеждали в турнире.
«Атлетик» трижды становился обладателем Суперкубка. Мадридский «Атлетико», уступивший баскам в полуфинале, имеет в своём активе две победы.
Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема.
«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).
- 17 января 2022
-
00:37
-
00:36
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 16 января 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:19
-
23:03
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:53