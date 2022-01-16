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«Реал» в 12-й раз завоевал Суперкубок Испании, у «Барселоны» на один трофей больше

«Реал» в 12-й раз завоевал Суперкубок Испании, у «Барселоны» на один трофей больше
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Сегодня, 16 января, мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао.

Данная победа стала 12-й для «Королевского клуба» в турнире. Большее количество Суперкубков только у каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые 13 раз побеждали в турнире.

«Атлетик» трижды становился обладателем Суперкубка. Мадридский «Атлетико», уступивший баскам в полуфинале, имеет в своём активе две победы.

Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема.

«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).

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