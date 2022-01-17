Модрич — MVP матча за Суперкубок Испании. Он забил победный гол
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На стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) прошёл финальный матч Суперкубка Испании «Атлетик» — «Реал». «Сливочные» одержали победу – 2:0.
Самым ценным игроком финала организаторы признали полузащитника «Реала» Луку Модрича, который забил первый гол, ставший в итоге победным. 36-летний хорват получил приз MVP во время церемонии награждения.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Реала».
Этот Суперкубок стал 12-м для «Реала». Больше только у «Барселоны» (13). «Атлетик» трижды становился обладателем трофея.
Напомним, «Атлетик» попал в финал Суперкубка после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее «Барселоны» (3:2).
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