Марсело повторил рекорд «Реала» по количеству завоёванных трофеев

Вчера, 16 января, мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо Бласкес, для защитника «сливочных» Марсело Суперкубок стал 23-м трофеем, завоёванным в мадридском клубе.



Бразилец повторил рекорд полузащитника Франсиско Хенто, у которого также 23 трофея. За ними следуют Серхио Рамос (22) и Маноло Санчис (21).



Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Три раза игрок брал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок Испании.



Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема.