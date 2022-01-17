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Марсело повторил рекорд «Реала» по количеству завоёванных трофеев

Марсело повторил рекорд «Реала» по количеству завоёванных трофеев
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Вчера, 16 января, мадридский «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо Бласкес, для защитника «сливочных» Марсело Суперкубок стал 23-м трофеем, завоёванным в мадридском клубе.

Бразилец повторил рекорд полузащитника Франсиско Хенто, у которого также 23 трофея. За ними следуют Серхио Рамос (22) и Маноло Санчис (21).

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Три раза игрок брал Суперкубок УЕФА и дважды — Кубок Испании.

Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема.

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