Голевая ошибка Влашича в игре с «Лидсом», после которой экс-игрока ЦСКА заменили. Видео

Вчера, 16 января, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед». Гости одержали победу – 3:2.

На 60-й минуте произошёл один из ключевых эпизодов встречи – 24-летний хорватский экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, ныне выступающий за «Вест Хэм», не сумел обработать передачу в центре поля от французского защитника «молотобойцев» Исса Диопа, что привело к немедленному перехвату мяча игроками «Лидса» и голу в ворота коллектива Дэвида Мойеса. Сразу после этого гола Влашич был заменён на защитника Артура Масуаку.

Видео гола в ворота «Вест Хэма» после ошибки Влашича доступно на «Чемпионате».

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Напомним, Влашич стал игроком «Вест Хэма» в конце августа 2021 года, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. В составе «молотобойцев» футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, чаще всего появляясь на поле со скамейки запасных. В его активе один забитый мяч и две результативных передачи.