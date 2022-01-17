«Эвертон» рассматривает на должность главного тренера экс-наставника «Милана» и «Наполи»

Руководство «Эвертона» продолжает вести интенсивный поиск главного тренера после расставания с 61-летним испанцем Рафаэлем Бенитесом. Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», «ириски» заинтересовались кандидатурой одного из итальянских специалистов.
Согласно сведениям источника, в шорт-листе «Эвертона» оказался 44-летний итальянец Дженнаро Гаттузо, который ранее тренировал «Фиорентину», «Наполи» и «Милан». Отмечается, что «ириски» уже контактировали с агентом Гаттузо – Жорже Мендешем.
Напомним, последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, а уже в середине июня он покинул команду из-за разногласий с руководством.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Норвич» — «Эвертон».
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