«Интер» прервал голевую серию в матче с «Аталантой», которая длилась почти год

«Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.

Как отмечается в «Твиттере» Opta Paolo, «Интер» не забил в матче чемпионата Италии впервые с января 2021 года, когда не смог поразить ворота «Удинезе» (0:0), прервав голевую серию из 39 игр.

Напомним, «Интер» набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Аталанта» (42) идёт на четвёртой позиции. В следующем туре Серии А «Интер» 22 января примет на своём поле «Венецию». «Аталанта» в этот же день сыграет на выезде с «Лацио».



Отметим, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте, заменив Маттео Пессину. Это была первая замена от главного тренера хозяев Джан Пьеро Гасперини. С учётом добавленного ко второму тайму времени Миранчук отыграл примерно 15 минут, но не сумел проявить себя.