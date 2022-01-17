«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием Суперкубка Испании

Пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях отреагировала на завоевание мадридским «Реалом» 12-го титула Суперкубка Испании в матче с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).

«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в Суперкубке», — гласит публикация «Барселоны» в «Твиттере».

Напомним, наибольшее количество Суперкубков именно у каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые 13 раз побеждали в турнире. «Атлетик» трижды становился обладателем Суперкубка. Мадридский «Атлетико», уступивший баскам в полуфинале, имеет в своём активе две победы.



«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).