«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием Суперкубка Испании
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Пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях отреагировала на завоевание мадридским «Реалом» 12-го титула Суперкубка Испании в матче с «Атлетиком» из Бильбао (2:0).
«Поздравляем мадридский «Реал» с победой в Суперкубке», — гласит публикация «Барселоны» в «Твиттере».
Напомним, наибольшее количество Суперкубков именно у каталонской «Барселоны». Сине-гранатовые 13 раз побеждали в турнире. «Атлетик» трижды становился обладателем Суперкубка. Мадридский «Атлетико», уступивший баскам в полуфинале, имеет в своём активе две победы.
«Атлетик» попал в финал Суперкубка Испании после того, как в 1/2 финала турнира обыграл мадридский «Атлетико» (2:1). «Реал», в свою очередь, в дополнительное время оказался сильнее каталонской «Барселоны» (3:2).
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