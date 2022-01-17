Гасперини – про матч с «Интером»: «Аталанта» больше заслуживала победы

В ночь с 16 на 17 января мск «Аталанта» и «Интер» сыграли вничью в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 0:0.

Главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча.

«Мы играли очень хорошо, конечно, с «Интером» всегда тяжело, но сегодня мы играли с ними на равных. Думаю, мы приложили больше усилий, потому что футболисты «Интера» большую часть матча ждали нашей ошибки и не шли вперёд.

У нас с «Интером» всегда очень интересные противостояния. В этот раз мы сыграли вничью, но это была качественная ничья. Я думаю, что «Аталанта» в этом матче больше заслуживала победы, обычно «Интер» доминирует, но сегодня мы не позволили им этого», – передаёт слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.