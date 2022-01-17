«Челси» заинтересован в покупке Перишича в зимнее трансферное окно

32-летний полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Челси». Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель лично заинтересован в подписании хорвата, так как считает, что он сможет усилить игру команды и при необходимости сыграть на любом из флангов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Контракт Перишича с «Интером» истекает летом этого года, итальянский клуб открыт к предложениям по покупке игрока. Хорватом интересуются и другие клубы АПЛ, но «Челси» является для него приоритетным вариантом.

В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 26 матчей во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.