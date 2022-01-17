Бенитес обратился к болельщикам после увольнения из «Эвертона»

16 января стало известно, что Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона». Испанский специалист возглавил клуб летом 2021 года.
После увольнения Бенитес обратился к болельщикам.
«Спасибо всем, кто поддерживал нас с самого начала. Мы знали, что это будет нелегко, что это большой вызов в эмоциональном и спортивном плане. Моя любовь к этому городу и его жителям заставила меня принять этот вызов. Масштаб задачи становится понятен лишь изнутри. С самого первого дня я и моя команда работали с полной самоотдачей. Мы хотели не только добиться успешных результатов, но и завоевать сердца людей.
Ситуацию усложнило финансовое положение и череда травм. Уверен, что мы могли всё исправить, если бы дождались восстановления травмированных игроков, а также купили несколько новых футболистов. Путь к успеху сложен – к сожалению, в современном футболе все меньше терпения, от тебя ждут сиюминутных результатов.
В любом случае я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал, игроков и болельщиков», – сказано в заявлении на официальном сайте Бенитеса.
«Эвертон» сумел одержать лишь одну победу в последних 13 матчах в английской Премьер-лиге. После 19 сыгранных туров «ириски» заработали 19 очков. «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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