Хачанов вышел во второй круг АО, «Реал» выиграл Суперкубок Испании. Главное к утру

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open, «Реал» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь забил, но его команда так и не смогла победить. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Хачанов вышел во второй круг Australian Open.
2. «Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик».
3. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Ванкувером».
4. Потапова вылетела в первом круге Australian Open, уступив сопернице из Италии в двух сетах.
5. Смольский только перед последней петлёй узнал, что борется с Логиновым за серебро.
6. Александрова уступила сопернице из США Бернарде Пере в первом круге Australian Open.
7. Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал моё право на работу.
8. Овечкин догнал Модано и вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
9. Зе Луиш: то, что Томас делает в «Локо», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же.
10. Будро: если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон.
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