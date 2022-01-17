Хачанов вышел во второй круг АО, «Реал» выиграл Суперкубок Испании. Главное к утру

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open, «Реал» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь забил, но его команда так и не смогла победить. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Хачанов вышел во второй круг Australian Open.

2. «Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале «Атлетик».

3. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Ванкувером».

4. Потапова вылетела в первом круге Australian Open, уступив сопернице из Италии в двух сетах.

5. Смольский только перед последней петлёй узнал, что борется с Логиновым за серебро.

6. Александрова уступила сопернице из США Бернарде Пере в первом круге Australian Open.

7. Зе Луиш: «Локомотив» без разрешения забрал моё право на работу.

8. Овечкин догнал Модано и вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

9. Зе Луиш: то, что Томас делает в «Локо», он уже сделал в «Спартаке». Финал будет такой же.

10. Будро: если бы Овечкин играл против меня каждый день, у него бы было 110 голов за сезон.