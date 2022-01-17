«Генерал в Катаре». Бальбуэна прибыл в расположение «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прибыл в расположение команды в Катаре, где москвичи проводят подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в «Телеграме».

30-летний Бальбуэна перешёл в московскую команду летом прошлого года на правах свободного агента, подписав 4-летний контракт. В нынешнем сезоне парагваец в 17 матчах во всех турнирах забил два гола. Ранее Бальбуэна выступал за английский «Вест Хэм», бразильский «Коринтианс» и клубы из Парагвая.



Тренировочный сбор в Дохе продлится у «Динамо» до 21 января. С 25 января по 18 февраля команда Сандро Шварца проведёт два сбора в турецком Белеке.



26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками».