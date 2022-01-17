Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Генерал в Катаре». Бальбуэна прибыл в расположение «Динамо»

«Генерал в Катаре». Бальбуэна прибыл в расположение «Динамо»
Комментарии

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прибыл в расположение команды в Катаре, где москвичи проводят подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в «Телеграме».

30-летний Бальбуэна перешёл в московскую команду летом прошлого года на правах свободного агента, подписав 4-летний контракт. В нынешнем сезоне парагваец в 17 матчах во всех турнирах забил два гола. Ранее Бальбуэна выступал за английский «Вест Хэм», бразильский «Коринтианс» и клубы из Парагвая.

Тренировочный сбор в Дохе продлится у «Динамо» до 21 января. С 25 января по 18 февраля команда Сандро Шварца проведёт два сбора в турецком Белеке.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками».

Новость по теме
Шиманьски: все в «Динамо» рады переходу Смолова. Он хорошо понимает футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022