Перес: Модрич в завидной форме, он достоин снова выиграть «Золотой мяч»
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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о полузащитнике мадридской команды Луке Модриче.
«Модрич в завидной форме, он достоин снова выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Переса пресс-служба мадридского клуба.
Напомним, «Реал» одержал победу в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» со счётом 2:0. 36-летний Модрич был признан самым ценным игроком встречи. Он забил гол, который в итоге стал победным.
Этот Суперкубок стал 12-м для «Реала». Больше только у «Барселоны» (13). «Атлетик» трижды становился обладателем трофея. Напомним, «Атлетик» попал в финал Суперкубка после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Атлетико» (2:1). «Реал» в дополнительное время оказался сильнее «Барселоны» (3:2).
Новость по темеМодрич — MVP матча за Суперкубок Испании. Он забил победный гол
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