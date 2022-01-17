Перес: Модрич в завидной форме, он достоин снова выиграть «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о полузащитнике мадридской команды Луке Модриче.



«Модрич в завидной форме, он достоин снова выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Переса пресс-служба мадридского клуба.



Напомним, «Реал» одержал победу в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» со счётом 2:0. 36-летний Модрич был признан самым ценным игроком встречи. Он забил гол, который в итоге стал победным.

Этот Суперкубок стал 12-м для «Реала». Больше только у «Барселоны» (13). «Атлетик» трижды становился обладателем трофея. Напомним, «Атлетик» попал в финал Суперкубка после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Атлетико» (2:1). «Реал» в дополнительное время оказался сильнее «Барселоны» (3:2).