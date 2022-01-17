Зиньковский — о стыковых матчах сборной России: тяжёлые соперники, но проходимые

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился мнением о предстоящих стыковых матчах к чемпионату мира — 2022 для сборной России.



«Расширенный список сборной? Конечно, это в планах. Нужно работать. Думаю и надеюсь, что всё будет в этом году.



Сделали новую систему с двумя матчами для выхода на чемпионат мира. Тяжёлые соперники, тяжёлые матчи, но, думаю, команды для сборной России проходимые. Всё играбельно», — рассказал Зиньковский на YouTube-канале «Крыльев Советов».



25-летний Зиньковский попал в расширенный список главного тренера сборной России Валерия Карпина на матчи отборочного турнира к чемпионату мира в октябре 2021 года, однако в итоговой заявке полузащитника не оказалось.



Сборная России 24 марта проведёт полуфинальный матч стыкового турнира к чемпионату мира со сборной Польши. Победитель пары встретится со сборной Швеции или Чехии.

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