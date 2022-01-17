«Лилль» подписывает замену для Языджи, который близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник Атем Бен-Арфа в ближайшее время подпишет контракт с французским «Лиллем», который ищет замену для Юсуфа Языджи. Турецкий футболист должен подписать контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
34-летний Бен-Арфа находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор, как покинул «Бордо». Ранее французский полузащитник выступал за «Реал Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Ньюкасл», «Халл», «Марсель» и «Лион». На счету Бен-Арфа 15 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил два гола и отдал голевую передачу.
Напомним, ранее стало известно, что московский ЦСКА близок к аренде с правом выкупа полузащитника «Лилля» Языджи. Президент французского клуба подтвердил, что Бен-Арфа заменит в команде турецкого футболиста.
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