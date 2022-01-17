Тухель: мог ли «Ливерпуль» биться за титул в прошлом сезоне? Нет, у них не было ван Дейка

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о ключевом игроке «Ливерпуля».



«Мог ли «Ливерпуль» бороться за титул в прошлом сезоне? Нет. Разница заключалась в том, что у них не было Вирджила ван Дейка. Я говорил много раз, что ключевые игроки являются таковыми, потому что играют важнейшую роль во всём», — приводит слова Тухеля Sky Sports.



Напомним, ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с «Эвертоном» в октябре 2020 года. Из-за травмы защитник выбыл до конца прошлого сезона, а также пропустил чемпионат Европы.



«Ливерпуль» в 21 матче набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Челси» (43) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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