Ребров: объявил игрокам «Спартака» о завершении карьеры, пошёл в туалет и расплакался

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал, как принял решение о завершении игровой карьеры.

«Очевидно, тот сезон был бы последним для меня как для действующего игрока. И если пару лет назад ещё можно было ждать возможность и пахать, то сейчас шанс мог выпасть только при каком-то фантастическом сценарии. Есть Селя, есть Макси – когда они оба здоровы, я, по сути, уже просто фитнесом занимаюсь. Ну и клуб меня просит помочь, а заодно предлагает должность в клубе. Что мне терять? Наоборот, сразу попробую себя в новом менеджерском качестве. Это же отличная возможность, мало кому такое предлагают даже.



Соглашаюсь, кладу трубку, сажусь на стул и думаю: «Блин, а что я сейчас сказал-то вообще? Я что, карьеру закончил? Вот так взял и за 20 секунд закончил то, чем 26 лет занимался? Я точно хорошо подумал? А я точно уверен?» Быстро выдохнул, отогнал эти ненужные мысли и уже без сомнений поехал за город – в дороге думал только о будущем.



Планировал так: приеду на дачу, жене тихо всё скажу, а потом и всей семье объявлю. В дороге мне звонит глава пресс-службы «Спартака» Дима Зеленов, говорит, что сейчас на сайте появится новость, что Артём Ребров приостановил карьеру. Тогда ещё думали, что сыграю какой-то прощальный официальный матч. Конечно, тихонько сказать жене не получилось. Въезжаю на дачу, на меня все в шоке смотрят: «Что случилось вообще, что это за новости?» Мне ещё позвонил наш тогдашний тренер вратарей Луиш: «Артём, ты чего, обиделся, что мы Селихова, а не тебя на «Ростов» поставили?» Я ответил: «Да не, ты чего, просто клуб хочет вам помочь, меня тоже привлекает к процессу».



Поздний вечер вообще получился адским – мне все звонили, писали, спрашивали, что и как будет, благодарили, желали удачи. На следующий день объявил всей команде уже лично. Не буду скрывать: после этого пошёл в туалет и расплакался. Как бы я ни был уверен в своих действиях, оказалось не так просто принять, что это конец карьеры. Нужно было и пореветь», — цитирует Реброва Sports.ru.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В ноябре прошлого года Ребров объявил о завершении игровой карьеры.