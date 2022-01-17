«Ман Сити» готов подписать хавбека «Барселоны». Гвардиола одобрил кандидатуру

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания хавбека «Барселоны» Нико Гонсалеса. Английский клуб ищет варианты для усиления полузащиты, а главный тренер команды Хосеп Гвардиола считает испанского футболиста идеальным вариантом для этой цели. Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, «Барселона» не готова рассматривать продажу 20-летнего футболиста, поэтому запросит за его переход большую сумму. В нынешнем сезоне Нико принял участие в 17 матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился двумя голами и голевой передачей. Контракт полузащитника истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Нико в € 20 млн.
«Барселона» упустила победу в матче с «Гранадой»:
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