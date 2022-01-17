Источник: Бензема сообщил, что покинет «Реал», если клуб подпишет Холанда

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема покинет испанский клуб, если он подпишет форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, 34-летний французский футболист уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о желании продолжить карьеру в команде, но он рассмотрит вариант ухода, если клуб подпишет Холанда. Однако Бензема также может остаться в «Реале», если «сливочные» подпишут его соотечественника Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Контракт Мбаппе истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах испанской Ла Лиги, в которых он отличился 17 раз и отдал семь голевых передач. Также на счету Бензема пять голов и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.