Источник: Бензема сообщил, что покинет «Реал», если клуб подпишет Холанда
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема покинет испанский клуб, если он подпишет форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, 34-летний французский футболист уведомил президента «Реала» Флорентино Переса о желании продолжить карьеру в команде, но он рассмотрит вариант ухода, если клуб подпишет Холанда. Однако Бензема также может остаться в «Реале», если «сливочные» подпишут его соотечественника Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Контракт Мбаппе истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах испанской Ла Лиги, в которых он отличился 17 раз и отдал семь голевых передач. Также на счету Бензема пять голов и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов.
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