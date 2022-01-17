Артём Ребров: ещё месяц назад в кайф тренировался, а теперь ноль желания вернуться на поле

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров признался, что не думает о возвращении на поле.

«Первые две недели без тренировок моё тело просто офигевало. Я хожу в зал, конечно, но организму сначала было совершенно недостаточно этого, тело прямо требовало нагрузок в тех же ежедневных дозах, которые были столько лет. Есть стал меньше! Раньше сжигал много калорий, организм требовал много еды, сейчас такого вообще нет. Я ощущаю себя точно так же, нахожусь в той же форме, а вот вес чуть уменьшился. Это, видимо, из-за того, что мышц меньше стало.



Самое страшное, что мне вообще не хочется в ворота. Я вот даже наблюдал на тренировке за Селей с Максиком и думал: «Сейчас постою, посмотрю, ностальгия накатит, захочу тоже потренить». А я ловлю себя на мысли, что совсем не хочу вставать в эти ворота.



Меня друзья зовут куда-то в ЛФЛ, за Sports.ru предлагали сыграть – всем отказываю. Похоже, решением завершить карьеру на подсознательном уровне обрубил себе футбол, что для меня странно. Ещё месяц назад в кайф тренировался, не мог жизнь без этого представить, а теперь ноль желания вернуться. Видимо, настолько наигрался и натренировался», — цитирует Реброва Sports.ru.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России. В ноябре прошлого года Ребров объявил о завершении игровой карьеры.