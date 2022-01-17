Кубок Легенд перенесён на май

Розыгрыш Кубка Легенд пройдёт 20-23 мая 2022 года. Турнир, который должен был состояться в конце января, перенесён из-за сложной эпидемиологической ситуации.

«Команда организаторов турнира много и усердно работала, чтобы подарить вам настоящий праздник футбола. Мы так же, как и вы ждали начала турнира, но здоровье участников, болельщиков, организаторов и всех тех, кто задействован в организации проекта, для нас превыше всего. Несмотря на это, мы продолжим работать и сделаем всё возможное, чтобы Кубок Легенд — 2022 состоялся в мае и был организован на высочайшем уровне», — сообщили в пресс-службе турнира.

Турнир также пройдёт на площадке ДС «Мегаспорт». Приобретённые ранее билеты будут действительны в мае. Оформить возврат билетов можно, отправив письмо на tickets@championat.com. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.