Кубок Легенд перенесён на май

Розыгрыш Кубка Легенд пройдёт 20-23 мая 2022 года. Турнир, который должен был состояться в конце января, перенесён из-за сложной эпидемиологической ситуации.
«Команда организаторов турнира много и усердно работала, чтобы подарить вам настоящий праздник футбола. Мы так же, как и вы ждали начала турнира, но здоровье участников, болельщиков, организаторов и всех тех, кто задействован в организации проекта, для нас превыше всего. Несмотря на это, мы продолжим работать и сделаем всё возможное, чтобы Кубок Легенд — 2022 состоялся в мае и был организован на высочайшем уровне», — сообщили в пресс-службе турнира.
Турнир также пройдёт на площадке ДС «Мегаспорт». Приобретённые ранее билеты будут действительны в мае. Оформить возврат билетов можно, отправив письмо на tickets@championat.com. Актуальная информация о турнире — на официальном сайте Кубка Легенд.
- 17 января 2022
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