Московское «Динамо» проведёт матч с вооружёнными силами Катара

Московское «Динамо» огласило первого соперника по товарищескому матчу на тренировочных сборах в Катаре. Им станет команда вооружённых сил Катара. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Телеграме».



«Начало игры — в 17:00. Информацию о трансляции сообщим позже», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.



Тренировочный сбор в Дохе продлится у «Динамо» до 21 января. С 25 января по 18 февраля команда Сандро Шварца проведёт два сбора в турецком Белеке.



26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге с «Химками». Напомним, москвичи после 18 туров чемпионата страны занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).