«Уфа» объявила о подписании контракта с бывшим вратарём БАТЭ

Белорусский вратарь Антон Чичкан подписал контракт с «Уфой» на 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба на официальном сайте.
«Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт на 2,5 года с белорусским голкипером Антоном Чичканом.
26-летний Чичкан — двукратный чемпион Беларуси в составе БАТЭ (2017, 2018), двукратный обладатель Кубка страны (2020, 2021), обладатель Суперкубка (2017), трёхкратный серебряный призёр чемпионата (2019, 2020, 2021). В 2020 году дебютировал в национальной сборной Беларуси. В сумме за все годы (2017-21) за основную обойму борисовчан голкипер провёл 76 официальных матчей (44 победных), пропустил 77 голов, 26 раз сохранял ворота «сухими».
Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Антона с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — сказано в заявлении.
- 17 января 2022
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