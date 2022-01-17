Смородская: слова Зе Луиша подтверждают непрофессионализм руководства «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова экс-форварда железнодорожников Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.
«В «Локомотиве» всё так, как я и говорила. Настолько непрофессиональное и плохое руководство клубом. Диву даёшься. Ситуация с Зе Луишем это только подтверждает.
Мне обидно за игрока, жалко его. Клуб его взял, за него боролся во время трансфера. А по итогу его бросили. Это неправильно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. Напомним, московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним нападающим 13 января. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.
- 17 января 2022
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