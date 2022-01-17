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«Барселона» предоставила Дембеле 2 дня для подписания контракта

«Барселона» предоставила Дембеле 2 дня для подписания контракта
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Испанская «Барселона» собирается решить вопрос с будущим нападающего Усмана Дембеле в клубе в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает football-espana в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.

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