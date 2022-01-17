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Кель: Холанд должен понять, что рано или поздно тяжёлый разговор состоится

Кель: Холанд должен понять, что рано или поздно тяжёлый разговор состоится
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Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель прокомментировал слова нападающего Эрлинга Холанда, который ранее заявил, что клуб оказывает на него давление в вопросе будущего в клубе.

«Не существует такого понятия, как ультиматум. Но нам нужна ясность. Крайнего срока нет. Мы не давим на Эрлинга, чтобы он мог спокойно принять решение в ближайшие несколько недель. Меня немного удивили его слова. В ближайшие несколько дней я поговорю с ним о том, что им движет и почему он говорит о давлении. Мы вообще не подталкиваем его в этом направлении. Но он должен понять, что рано или поздно тяжёлый разговор состоится», — приводит слова Келя Sport1.de.

Напомним, Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний норвежский футболист забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 13 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

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