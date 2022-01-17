Кель: Холанд должен понять, что рано или поздно тяжёлый разговор состоится

Директор дортмундской «Боруссии» по развитию футбола Себастьян Кель прокомментировал слова нападающего Эрлинга Холанда, который ранее заявил, что клуб оказывает на него давление в вопросе будущего в клубе.



«Не существует такого понятия, как ультиматум. Но нам нужна ясность. Крайнего срока нет. Мы не давим на Эрлинга, чтобы он мог спокойно принять решение в ближайшие несколько недель. Меня немного удивили его слова. В ближайшие несколько дней я поговорю с ним о том, что им движет и почему он говорит о давлении. Мы вообще не подталкиваем его в этом направлении. Но он должен понять, что рано или поздно тяжёлый разговор состоится», — приводит слова Келя Sport1.de.



Напомним, Холанд стал игроком дортмундской «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний норвежский футболист забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 13 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

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