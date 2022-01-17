Наумов — о Зе Луише: руководство «Локо» решает свои задачи, но разве можно себя так вести?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова экс-форварда железнодорожников Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.

«Ситуация вписывается в новую философию руководителей. Они разгружают зарплату. Понимают, что продать его невозможно. Поэтому всеми путями пытались убрать его из клуба. Конечно, это неправильно по отношению к травмированному человеку. Разве можно себя так вести?



Зе Луиш мог бы помочь клубу, он квалифицированный игрок, если восстановится от травм. Но руководство «Локомотива» решает свою задачу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. Напомним, московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним нападающим 13 января.