Наумов — о Зе Луише: руководство «Локо» решает свои задачи, но разве можно себя так вести?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова экс-форварда железнодорожников Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.
«Ситуация вписывается в новую философию руководителей. Они разгружают зарплату. Понимают, что продать его невозможно. Поэтому всеми путями пытались убрать его из клуба. Конечно, это неправильно по отношению к травмированному человеку. Разве можно себя так вести?
Зе Луиш мог бы помочь клубу, он квалифицированный игрок, если восстановится от травм. Но руководство «Локомотива» решает свою задачу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. Напомним, московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним нападающим 13 января.
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