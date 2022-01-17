«Спартак» объявил состав на первый зимний сбор

«Спартак» на официальном сайте объявил список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор команды в ОАЭ. Французский защитник Самуэль Жиго присоединится к команде позже из-за простуды.
Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич.
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.
Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.
- 17 января 2022
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