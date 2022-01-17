«Спартак» объявил состав на первый зимний сбор

«Спартак» на официальном сайте объявил список игроков, которые отправятся на первый зимний тренировочный сбор команды в ОАЭ. Французский защитник Самуэль Жиго присоединится к команде позже из-за простуды.

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов.



Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.



Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич.



Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.