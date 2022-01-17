Коутиньо опубликовал пост после дебюта в «Астон Вилле», Салах и Мюллер отреагировали

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, арендованный «львами» у «Барселоны», опубликовал пост в своём «инстаграме» после успешной дебютной игры за бирмингемский клуб. Бразилец забил гол и отдал результативную передачу в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Спасибо за тёплый приём. Прекрасная атмосфера на «Вилла Парк» в этот вечер», — написал Коутиньо.

На пост Филиппе отреагировали многие известные футболисты. В частности, игрок «Баварии» Томас Мюллер написал: «Великолепно». Мохамед Салах и Мемфис Депай опубликовали эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Филиппе Коутиньо

Видео гола Коутиньо в матче с «Манчестер Юнайтед»:

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