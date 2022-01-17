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Цорн ответил на обвинения Зе Луиша. Футболист заявил, что «Локомотив» его бросил

Цорн ответил на обвинения Зе Луиша. Футболист заявил, что «Локомотив» его бросил
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова экс-форварда железнодорожников Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.

«Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Зе Луиш заявил, что «Локомотив» без разрешения забрал его право на работу. Напомним, московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним нападающим 13 января. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.

«Клуб всё сделал за моей спиной. Меня бросили». Откровенное интервью с Зе Луишем «Клуб всё сделал за моей спиной. Меня бросили». Откровенное интервью с Зе Луишем
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