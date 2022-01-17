Цорн отреагировал на слова Зе Луиша, что «Локомотив» должен быть реорганизован

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о словах экс-нападающего железнодорожников Зе Луиша о том, что клуб следует реорганизовать.

«Что касается актуального развития нашего клуба: не думаю что Зе, находившийся с сентября 2021 года на лечении в Нидерландах и Португалии, может оценить всё, что произошло тут с того времени. Окончательно хочу пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Зе Луиш заявил, что не верит в методы, которые сейчас используют в «Локомотиве». Напомним, московский клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 30-летним нападающим 13 января. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.