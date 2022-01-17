Фернандеш приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по новому контракту

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш приостановил переговоры с клубом по новому контракту. Действующее соглашение футболиста действует до 2025 года, но стороны пытались согласовать улучшенные условия для хавбека. Об этом сообщает The Athletic.
27-летний Фернандеш стал игроком английского клуба в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга» за € 63 млн. В нынешнем сезоне португалец в 19 матчах английской Премьер-лиги отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Также на его счету шесть голов пяти матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 90 млн.
Бруну Фернандеш реализует штрафной в матче с «Астон Виллой»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 января 2022
-
14:08
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
12:56
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:04
-
12:01
-
11:33
-
11:31
-
11:27
-
11:22
-
11:16
-
11:07
-
10:48
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:37