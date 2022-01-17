Фернандеш приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по новому контракту

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш приостановил переговоры с клубом по новому контракту. Действующее соглашение футболиста действует до 2025 года, но стороны пытались согласовать улучшенные условия для хавбека. Об этом сообщает The Athletic.

27-летний Фернандеш стал игроком английского клуба в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга» за € 63 млн. В нынешнем сезоне португалец в 19 матчах английской Премьер-лиги отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Также на его счету шесть голов пяти матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 90 млн.

Бруну Фернандеш реализует штрафной в матче с «Астон Виллой»:

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