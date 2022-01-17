«Ливерпуль» готов предложить € 42 млн за игрока «Лидса», которым интересуется «Реал»

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» заинтересованы в подписании полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса. Об этом сообщает El Nacional.



По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 26-летнего футболиста € 42 млн. Однако «Лидс» не намерен продавать Филлипса другой команде английской Премьер-лиги, поэтому в сделку может вмешаться мадридский «Реал», который также интересуется игроком.



Филлипс — воспитанник «Лидса». В нынешнем сезоне футболист в 12 матчах чемпионата Англии отдал голевую передачу. Также на его счету гол в трёх матчах Кубка английской лиги. Контракт Филлипса истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 40 млн.

«Вест Хэм» — «Лидс Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 22-й тур:

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