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Эден Азар хочет покинуть «Реал»

Эден Азар хочет покинуть «Реал»
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Нападающий «Реала» Эден Азар не хочет продолжать карьеру в мадридском клубе, сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, бельгийский форвард рассчитывает уйти в другой клуб в зимнее трансферное окно. В «Реале» не планируют удерживать Азара. Ранее сообщалось, что мадридский клуб может обменять Азара на защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса.

Напомним, Азар стал игроком «Реала» в 2019 году. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 13 матчах испанской Примеры и отдал 1 результативную передачу. Контракт Азара с мадридским клубом действует до 2024 года.

«Реал» в 21 матче набрал 49 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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