Серхи Роберто не готов пойти на резкое снижение зарплаты в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пока не может согласовать новый контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, «Барселона» предложила 29-летнему футболисту новое соглашение со значительным понижением зарплаты. Действующий контракт Роберто рассчитан до лета. Защитник не готов пойти на столь резкое снижение зарплаты, поэтому отверг первое предложение каталонского клуба.



Напомним, Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 9 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Барселона» в 20 матчах набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (49).