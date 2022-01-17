Новичок «Краснодара» Ботхейм вспомнил, как записывал рэп с Эрлингом Холандом

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о музыкальном трио Flow Kingz, куда, помимо него, входят форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и защитник «Йерва» Эрик Тобиас Сандберг. У Flow Kingz вышла одна песня пять лет назад.
«Flow Kingz появились в 2016 году, когда мы были в сборной Норвегии. У нас было немного свободного времени, и нам просто стало скучно. Мы решили, что мы — артисты, сколотили группу и начали, как бы это правильно назвать, читать рэп. Попытались написать песню, которая вышла неплохой. Качество оставляет желать лучшего, но мы были довольны.
В норвежской прессе нас часто спрашивают, будет ли продолжение. Не знаю, может быть, в будущем мы выступим на самой большой арене Норвегии. Но сейчас у нас просто нет на это времени. Все мы профессиональные футболисты. Один из нас стал большой звездой. Так что когда у Эрлинга, Тобиаса и меня будет время, мы, может быть, и запишем новую песню, но сейчас мы взяли перерыв», — рассказал Ботхейм на YouTube-канале «Краснодара».
- 17 января 2022
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